Украина попыталась атаковать российский регион с воздуха

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 8:30 утра по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 22 октября ВСУ выпустили 18 беспилотников по пяти регионам России. 11 из них средства ПВО перехватили над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

Кроме того, в Воронежской области подавленный средствами радиоэлектронной борьбы украинский дрон упал на цех промышленного предприятия. По словам губернатора Александра Гусева, в результате оказались повреждены стены здания. Пострадавших нет.