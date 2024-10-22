Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 22 октября 2024Россия

Украина попыталась атаковать российский регион с воздуха

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) предотвратила попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 8:30 утра по московскому времени дежурные военные сбили в Белгородской области беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 22 октября ВСУ выпустили 18 беспилотников по пяти регионам России. 11 из них средства ПВО перехватили над Брянской областью, три — над Белгородской, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

Кроме того, в Воронежской области подавленный средствами радиоэлектронной борьбы украинский дрон упал на цех промышленного предприятия. По словам губернатора Александра Гусева, в результате оказались повреждены стены здания. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Скоро не будет людей». Солдаты ВСУ массово дезертируют, одна из бригад подняла мятеж

      Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования 44-летия

      В России предложили решения проблем малых городов

      Ева Мендес сделала интимное заявление о Райане Гослинге

      У Харви Вайнштейна обнаружили рак

      Тренер «Монако» высказался о трудностях Головина в новом сезоне

      Подростку сломали позвоночник в российской гимназии

      Российская стюардесса перечислила запрещенные во время полета действия

      Глава Воронежской области рассказал о повреждениях после атаки украинского дрона

      В российской больнице после ремонта застрял лифт с людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше