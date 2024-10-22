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14:48, 22 октября 2024Спорт

В Белоруссии опровергли обсуждение объединенного с Россией футбольного чемпионата

В Белоруссии опровергли обсуждение с РФС объединенного футбольного чемпионата

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич отреагировал на обсуждения объединенного с Россией футбольного чемпионата. Его слова приводит Odds.ru.

«Никаких обсуждений с Российским футбольным союзом (РФС) по данному вопросу мы не ведем», — заявил Василевич и таким образом опроверг появившуюся до этого информацию.

Ранее министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, что вопрос объединенного турнира не снят с повестки. Он назвал возможным вариант, который существует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где участвует одна белорусская команда.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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      Дарья Коршунова
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