В Белоруссии высказались об объединенном с Россией футбольном чемпионате

В Белоруссии назвали перспективным объединенный с Россией футбольный чемпионат

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук высказался об объединенном с Россией футбольном чемпионате. Его слова приводит «РБ Спорт».

Ковальчук заявил, что этот вопрос не снят с повестки. «Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия двух федераций — Российского футбольного союза (РФС) и нашей Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Вполне возможна ее перспектива», — отметил он.

Министр назвал возможным вариант, который существует в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где участвует одна белорусская команда. Выбор клуба будет зависеть от результатов в чемпионате Белоруссии.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.