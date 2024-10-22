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18:30, 22 октября 2024Мир

В Британии заявили о блокировании ВСУ в Селидово

Военный эксперт Меркурис: ВСУ оказались фактически заблокированы в Селидово

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались фактически заблокированы в Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Украинские войска в Селидово сейчас находятся в окружении, они фактически заблокированы. (…) Мы видим потенциальную катастрофу», — подчеркнул аналитик.

Меркурис заявил о блокировании ВСУ в Селидово после утраты контроля над дорогой, которую украинские войска могли использовать для отступления. Эксперт также указал на потерю гарнизоном важных поставок для продолжения боевых действий. По его мнению, части ВСУ в городе примут решение о самостоятельном выходе без приказа командования.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил о продвижении российских военных в ДНР. По его информации, ВС России продвигаются в Селидово с севера, востока и юга.

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      Виктория Кондратьева
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