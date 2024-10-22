В Госдуме раскрыли способ получить финансовую помощь от государства

Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Ее слова приводит РИА Новости.
Стенякина рассказала, что социальный контракт — это мера поддержки для россиян с низким уровнем дохода, а также безработных. Орган соцзащиты обязан оказать гражданам финансовую помощь, а они — грамотно распорядиться средствами и найти стабильный источник дохода.
«Если на обучение выделяется не более 30 тысяч рублей, то на открытие подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей, а на открытие бизнеса можно получить единоразовую выплату в размере до 350 тысяч рублей», — отметила депутат.
Парламентарий добавила, что социальный контракт оформляется через портал «Госуслуги». Для этого следует заполнить заявление и отправить его, однако оригиналы документов необходимо предоставить лично. Срок рассмотрения заявления — от 10 до 30 рабочих дней.
С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля. По словам вице-премьера страны Татьяны Голиковой, показатель увеличился с 2020 года на 36,7 процента, что на 6,4 процента превышает уровень инфляции за аналогичный период.