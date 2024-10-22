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03:19, 22 октября 2024Экономика

В Госдуме раскрыли способ получить финансовую помощь от государства

Депутат Стенякина заявила о праве россиян получить 350 тысяч рублей для бизнеса

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Ее слова приводит РИА Новости.

Стенякина рассказала, что социальный контракт — это мера поддержки для россиян с низким уровнем дохода, а также безработных. Орган соцзащиты обязан оказать гражданам финансовую помощь, а они — грамотно распорядиться средствами и найти стабильный источник дохода.

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«Если на обучение выделяется не более 30 тысяч рублей, то на открытие подсобного хозяйства — 200 тысяч рублей, а на открытие бизнеса можно получить единоразовую выплату в размере до 350 тысяч рублей», — отметила депутат.

Парламентарий добавила, что социальный контракт оформляется через портал «Госуслуги». Для этого следует заполнить заявление и отправить его, однако оригиналы документов необходимо предоставить лично. Срок рассмотрения заявления — от 10 до 30 рабочих дней.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля. По словам вице-премьера страны Татьяны Голиковой, показатель увеличился с 2020 года на 36,7 процента, что на 6,4 процента превышает уровень инфляции за аналогичный период.

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      Марина Совина
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