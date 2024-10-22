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00:19, 22 октября 2024Мир

В России обвинили Запад в искусственной поддержке темы Украины

Постпред Небензя обвинил Запад в искусственной поддержке темы Украины в СБ ООН
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что западные страны стремятся искусственно поддерживать на плаву тему Украины в Совете Безопасности ООН. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Запад выражает искусственную поддержку темы Украины, чтобы публично продемонстрировать помощь «своему стремительно банкротящемуся антироссийскому проекту».

«Если бы они действительно хотели заострить внимание на проблемах, порождаемых украинским кризисом, их выступления были бы выстроены по-другому и содержали бы хоть какую-то правду о происходящем, а не только заезженный набор обвинений в адрес России», — заключил постпред.

Ранее Небензя назвал неприемлемым для России членство Украины в НАТО в любом виде. Он подчеркнул, что Москва готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной.

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      Марина Совина
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