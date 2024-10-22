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12:59, 22 октября 2024Силовые структуры

В российском городе агрессивный пассажир выстрелил в водителя автобуса

В Петербурге разыскивают дебошира, выстрелившего в водителя автобуса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел утром на улице Черкасова. Пассажир несколько раз выстрелил в водителя автобуса из травматического пистолета, разбил два окна, после чего покинул салон. Никто не пострадал.

Очевидцы отметили, что дебошир был пьян.

Ранее в Кемеровской области задержали россиянина, покусившегося на жизнь судебного пристава и сотрудника ГАИ.

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      Екатерина Кашурникова
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