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19:56, 22 октября 2024Моя страна

В российском заповеднике лось потерял рог во время брачного сезона и попал на видео

В Жигулевском заповеднике фотоловушка сняла лося, потерявшего рог

В Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла лося, который потерял один рог во время брачного сезона. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Как уточнили сотрудники заповедника, во время гона с сентября по октябрь самцы лосей демонстрируют свои рога и меряются силой в поединках. После этого животные чешут рога о деревья, чтобы их сбить.

При этом взрослые лоси сбрасывают рога в ноябре, а молодые — месяцем позже. «Вначале рост новых рогов идет чрезвычайно медленно и только с мая начинает продвигаться быстрее», — пояснили в публикации.

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      Марк Успенский
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