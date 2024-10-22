В российском заповеднике лось потерял рог во время брачного сезона и попал на видео

В Жигулевском заповеднике фотоловушка сняла лося, потерявшего рог

В Жигулевском заповеднике, расположенном в Самарской области, фотоловушка сняла лося, который потерял один рог во время брачного сезона. Соответствующее видео появилось на странице российского природного комплекса во «ВКонтакте».

Как уточнили сотрудники заповедника, во время гона с сентября по октябрь самцы лосей демонстрируют свои рога и меряются силой в поединках. После этого животные чешут рога о деревья, чтобы их сбить.

При этом взрослые лоси сбрасывают рога в ноябре, а молодые — месяцем позже. «Вначале рост новых рогов идет чрезвычайно медленно и только с мая начинает продвигаться быстрее», — пояснили в публикации.