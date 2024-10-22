В российской больнице после ремонта застрял лифт с людьми

В больнице Хабаровского края застрял лифт с медперсоналом

В городе Вяземском Хабаровского края лифт в больнице застрял сразу после ремонта, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в Вяземской народной больнице, где ранее лифты не работали совсем, из-за чего пациентов приходилось носить на руках по лестнице. Грузовой лифт починили осенью, но 22 октября он застрял между этажами. Известно, что специалист, которого вызвали для помощи, занят, потому что чинит шлагбаум у морга. На момент написания новости сотрудники больницы ждали помощи полчаса.

Ранее в жилом комплексе «Городские истории» в Новой Москве мужчина застрял в лифте и разгромил кабину. Известно, что мужчина провел в лифте час, все это время он кричал и стучал по стенам.