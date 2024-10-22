В США заявили об уменьшении вовлеченности Маска в дела SpaceX

SpaceNews: бизнесмен Маск стал меньше внимания уделять компании SpaceX

Бизнесмен Илон Маск стал меньше внимания уделять компании SpaceX, заявил в своей колонке обозреватель американского издания SpaceNews Джефф Фоуст.

Автор пишет, что в сентябре Маск не стал освещать в сети X аномалию, возникшую после запуска ракеты Falcon 9, хотя в июле бизнесмен проявлял большую активность, рассказывая про еще один инцидент со ступенью носителя.

Фоуст отмечает, что в настоящее время посты Маска все чаще связаны с политикой. «Общественное мнение, основанное на его поведении в X, заключается в том, что он, кажется, меньше вовлечен в дела SpaceX, чем когда-либо за 22 года с момента основания компании», — пишет Фоуст, отмечая, что такое поведение несвойственно генеральному директору космической компании.

В сентябре SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 из-за аномалии, возникшей в ходе миссии Crew-9 при сходе верхней ступени носителя с околоземной орбиты.

В июле Федеральное управление гражданской авиации США возобновило запуски ракет Falcon 9, приостановленные после возникшей при запуске спутников системы Starlink аномалии.