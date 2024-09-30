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11:37, 30 сентября 2024Наука и техника

SpaceX приостановила запуски Falcon 9

Компания SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания SpaceX приостановила запуски ракеты Falcon 9 из-за аномалии, возникшей в ходе миссии Crew-9 при сходе верхней ступени носителя с околоземной орбиты. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По данным компании, верхняя ступень «испытывала нештатное воздействие при сходе с орбиты». «В результате вторая ступень благополучно приземлилась в океане, но за пределами целевой зоны», — сказал в SpaceX.

Там добавили, что запуски Falcon 9 возобновятся после того, как станет ясна причина произошедшего.

В конце августа SpaceX также приостановила пуски тяжелой ракеты Falcon 9 после того, как многоразовая первая ступень тяжелой ракеты Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу A Shortfall of Gravitas. Пуски были возобновлены в том же месяце.

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      Иван Потапов
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