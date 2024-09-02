SpaceX возобновила запуски Falcon 9

Компания SpaceX возобновляет запуски ракеты Falcon 9

Компания SpaceX возобновляет запуски тяжелой ракеты Falcon 9. Об этом сообщает SpaceNews.

Первый после снятия последних ограничений пуск носителя состоялся 31 августа. В ходе старта ракета вывела на низкую околоземную орбиту 21 спутник системы Starlink. В тот же день с другой площадки стартовал еще один Falcon 9, который также запустил 21 космический аппарат Starlink.

Издание подчеркивает, что интервал между двумя пусками одного и того же носителя составил 65 минут, что стало рекордом для SpaceX.

В августе Федеральное управление гражданской авиации США приостановило пуски тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX из-за неудачной посадки первой ступени на морскую платформу.