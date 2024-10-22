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08:39, 22 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

На занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Запорожской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Как следует из публикации, в результате серии из 300 взрывов за последние сутки в регионе пострадало несколько объектов инфраструктуры.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее ВС России нанесли удар по механическому заводу в Павлограде Днепропетровской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода проводился ремонт гусеничной военной техники украинских войск.

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      Глеб Палехов
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