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19:00, 22 октября 2024Экономика

Памятник королеве Виктории в Сиднее осквернили

Во время визита Карла III в Сидней осквернили памятник королеве Виктории

Фото: Tara Malhotra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Сиднее неизвестные осквернили памятник королеве Виктории. Инцидент произошел во время поездки Карла III в Австралию, пишет газета Times.

Вандализму подверглась статуя королевы Виктории, установленная перед «Домом королевы» на углу Джордж и Друитт-стрит в центре города. Хулиганы, как сообщается, облили ее красной краской.

Помимо этого, в ходе визита британского монарха произошел протест антимонархистов. Один активист из Брисбена с флагом аборигенов скандировал «Он не мой король!» перед толпой у Сиднейского оперного театра, где в тот момент находился Карл III. Ранее приветственную речь монаршей особы в австралийском парламенте пыталась прервать член Сената Линда Торп от партии «зеленых». Сенатор выкрикивала ругательства и требовала вернуть континент его коренным жителям. «Вы не наш король, вам здесь не рады!» — выкрикивала Торп, не вызвав, однако, реакции Карла.

Официальный визит короля Великобритании в Австралию начался 18 октября и подвергся критике со стороны местных политиков. Премьер-министры всех шести австралийских штатов отказались явиться на прием в честь его приезда. Обструкции подверглось и мероприятие с участием монарха в Канберре. Австралийское республиканское движение заявило, что этот визит должен стать прощальным для монархии в Австралии.

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      Виктория Клабукова
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