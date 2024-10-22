Раскрыта опасность дефицита витамина D у детей

Science Advances: дефицит витамина D у детей связан с аутоиммунными болезнями

Ученые Университета Макгилла раскрыли опасность дефицита витамина D в детстве, приводящего к повышению риска аутоиммунных заболеваний. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advances, недостаток витамина D ускоряет старение тимуса, что может приводить к нарушению работы иммунной системы.

Тимус играет ключевую роль в развитии иммунных клеток, помогая им различать собственные ткани организма и патогены. Дефицит витамина D приводит к более быстрому старению тимуса, что способствует менее эффективному удалению клеток, способных атаковать здоровые ткани. Это повышает риск таких аутоиммунных заболеваний, как диабет I типа.

В ходе исследования использовали лабораторных мышей, у которых не вырабатывался витамин D. Исследователи применили анализ клеток и секвенирование генов, чтобы изучить, как дефицит витамина D влияет на функционирование тимуса и иммунную систему в целом. Этот подход позволил исследовать молекулярные механизмы, лежащие в основе старения тимуса.

Важность витамина D для иммунной системы особенно актуальна для регионов с долгими зимами, когда солнечный свет не может способствовать его выработке в организме.

Ученые планируют продолжить изучение влияния витамина D на тимус у человека. Авторы подчеркивают, что дальнейшие исследования могут привести к разработке новых стратегий профилактики аутоиммунных заболеваний, основанных на поддержании уровня витамина D.