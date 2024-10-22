ВСУ второй раз за час атаковали ракетами российский регион

Смирнов: две выпущенные ВСУ ракеты сбили над Курской областью

Две выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

Эта ракетная атака стала второй за час. Ранее 22 октября украинские войска нанесли по региону комбинированный удар ракетами и беспилотниками.

Смирнов поблагодарил российских военнослужащих за перехват воздушных целей.

Ранее Минобороны рассказало о боях на территории Курской области, которые начались в августе. По данным министерства, Российской армии удалось отразить контратаки противника и ударить по девяти бригадам ВСУ в приграничных районах.