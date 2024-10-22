Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:38, 22 октября 2024Россия

ВСУ второй раз за час атаковали ракетами российский регион

Смирнов: две выпущенные ВСУ ракеты сбили над Курской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Две выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram.

Эта ракетная атака стала второй за час. Ранее 22 октября украинские войска нанесли по региону комбинированный удар ракетами и беспилотниками.

Смирнов поблагодарил российских военнослужащих за перехват воздушных целей.

Ранее Минобороны рассказало о боях на территории Курской области, которые начались в августе. По данным министерства, Российской армии удалось отразить контратаки противника и ударить по девяти бригадам ВСУ в приграничных районах.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Названы главные страховщики танкеров с российской нефтью

      ВСУ второй раз за час атаковали ракетами российский регион

      Индия отказалась бороться с долларом

      Путин на встрече с Моди подшутил над трудностями переводчика

      Прикованная к кровати россиянка обрела возможность ходить спустя 25 лет

      Internet Archive оштрафовали в России на миллионы рублей

      Назван главный тренд в ИИ в 2025 году

      Хинштейн заявил о задержании шести человек по делу начальника самарского главка МЧС

      В России прокомментировали атаку ВСУ на спиртзаводы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше