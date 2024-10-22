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17:42, 22 октября 2024Спорт

Выступавший в ММА россиянин нокаутировал соперника ногой в дебютном боксерском бою

Экс-боец ММА Абдурашидов нокаутировал соперника ногой в дебютном боксерском бою

Кадр: ЧП Чечня / YouTube

Россиянин Идрис Абдурашидов, выступавший в смешанных единоборствах (ММА), получил дисквалификацию по итогам дебютного боксерского боя. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен встречался с иранцем Багером Фараджи в одном из боксерских клубов Таиланда. В четвертом раунде россиянин нанес удар ногой в челюсть сопернику, который оказался в нокауте. Победителем поединка объявили иранца, а Абдурашидов был дисквалифицирован.

Поведение россиянина возмутило организаторов турнира и болельщиков. Спортсмену грозит пожизненная дисквалификация, которая может распространиться не только на бокс, но и на смешанные единоборства.

На счету 21-летнего Абдурашидова четыре боя в ММА. Он одержал четыре победы.

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      Алексей Гусев
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