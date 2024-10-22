Зарубившему саблей друга и ранившему женщину россиянину дали 13 лет

Жителю Новочеркасска, изрубившему гостей саблей, дали 13 лет колонии

В Ростовской области к 13 годам колонии строгого режима приговорили 51-летнего жителя Новочеркасска, обвиняемого в покушении и расправе. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в марте в частном доме города Новочеркасска россиянин пригласил в гости друга и знакомую женщину. В ходе застолья мужчины употребляли спиртные напитки, и в какой-то момент на почве алкоголя между ними возник спор, переросший в конфликт. Хозяин дома схватил саблю и бросился на гостей. Мужчину он изрубил, нанеся ему множество ударов по шее и груди, женщина получила один удар в живот.

Для гостя полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью, женщину удалось спасти благодаря быстрому вмешательству медиков, которые оказали ей помощь.

29 августа сообщалось, что в Москве задержали 56-летнего россиянина, угрожавшего саблей компании молодых людей.