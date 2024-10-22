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16:22, 22 октября 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отношение Берлина к вступлению Украины в НАТО

Зеленский: Германия скептически смотрит на вступление Украины в НАТО

Фото: Alain Rolland / Reuters

Германия скептически смотрит на возможное вступление Киева в НАТО. На отношение Берлина к гипотетическому расширению альянса пожаловался президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Немецкая сторона скептически относится к нашему присоединению к НАТО (...) Они боятся вопроса с точки зрения реакции России», — заявил украинский лидер.

Он также выразил уверенность, что изменить позицию Берлина могло бы приглашение Украины в НАТО со стороны США.

Ранее Зеленский заявил об отказе Киева «обменивать» территории на членство в НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс возможно только в границах 1991 года.

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      Глеб Палехов
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