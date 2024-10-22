Зеленский рассказал о связи выборов в США с мирными переговорами по Украине

Перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов выборов президента США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
«Это зависит от выборов в Соединенных Штатах», — сказал он, отвечая на вопрос о его мнении о готовности России к переговорам.
Он также подчеркнул, что после разговоров с кандидатами на пост президента США ожидает, что следующий глава государства должен продемонстрировать свою политику очень быстро и не дожидаться инаугурации в январе.
Ранее Зеленский заявил, что Германия скептически смотрит на возможное вступление Киева в НАТО. Он также выразил уверенность, что изменить позицию Берлина могло бы приглашение Украины в НАТО со стороны США.