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16:18, 22 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о связи выборов в США с мирными переговорами по Украине

Зеленский: мирные переговоры по Украине зависят от результатов выборов в США

Фото: Johanna Geron / Reuters

Перспективы мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине зависят от результатов выборов президента США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Это зависит от выборов в Соединенных Штатах», — сказал он, отвечая на вопрос о его мнении о готовности России к переговорам.

Он также подчеркнул, что после разговоров с кандидатами на пост президента США ожидает, что следующий глава государства должен продемонстрировать свою политику очень быстро и не дожидаться инаугурации в январе.

Ранее Зеленский заявил, что Германия скептически смотрит на возможное вступление Киева в НАТО. Он также выразил уверенность, что изменить позицию Берлина могло бы приглашение Украины в НАТО со стороны США.

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      Александр Курбатов
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