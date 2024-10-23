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04:15, 23 октября 2024Ценности

44-летняя звезда «Форсажа» в крошечном бикини попала в объектив папарацци

44-летняя актриса Джордана Брюстер в черном бикини попала в объектив папарацци

Фото: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Legion-Media

Американская актриса и модель Джордана Брюстер в откровенном виде попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

44-летнюю звезду «Форсажа» запечатлели на пляже в Санта-Барбаре, Калифорния. Она предстала перед камерами в черном бикини, которое состояло из крошечного бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Ее образ дополняли солнцезащитные очки, оформленные желтой оправой, и два ожерелья.

Кроме того, на размещенных кадрах можно заметить, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а ее волосы собраны в хвост.

Ранее сообщалось, что американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась обнаженной и показала фото фанатам. Дочь телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на размещенном снимке, позируя у озера спиной к камере.

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      Мария Винар
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