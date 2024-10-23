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01:01, 23 октября 2024Ценности

55-летний Хавьер Бардем снялся голым в душе

Фото: Penélope Cruz / Lorenzo Profilio / thegentlemansjournal

Испанский актер Хавьер Бардем снялся в откровенном виде. Фото опубликованы на сайте издания The Gentleman.

На кадрах 55-летний артист продемонстрировал подтянутое тело, стоя спиной к камере под струей воды и полностью отказавшись от одежды. Затем звезда похвастался кубиками пресса и рельефными мышцами, надев светлые свободные брюки. Автором съемки выступила супруга знаменитости, актриса Пенелопа Крус.

Ранее в октябре бразильский актер Кайя Реймонд принял участие в откровенной фотосессии. 44-летний манекенщик позировал обнаженным среди растений, прикрывая оголенные части тела полотенцем.

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      Екатерина Ештокина
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