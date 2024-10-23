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15:02, 23 октября 2024Россия

Белоусов обратился к российским военным

Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду с контролем над Серебрянкой в ДНР

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 7-ю отдельную бригаду со взятием под контроль над населенным пунктом Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Обращение к российским военным опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«Личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, за что более 3000 военнослужащих удостоены государственных наград», — приводятся слова Белоусова.

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Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм личного состава бригады обеспечат безопасность границ России.

Серебрянка перешла под контроль России 23 октября. Как отчитывались в оборонном ведомстве, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск.

Президент Владимир Путин, оценивая ранее наступление в Донбассе, заявил, что таких темпов продвижения у России давно не было. По его словам, Россия берет под контроль в зоне СВО территории квадратными километрами.

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      Анастасия Шейкина
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