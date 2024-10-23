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01:45, 23 октября 2024Мир

Блинкен назвал ликвидацию главы ХАМАС возможностью освободить заложников

Блинкен обсудил с президентом Израиля Герцогом возвращение заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом освобождение заложников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в сообщении офиса израильского лидера по итогам встречи, прошедшей в Тель-Авиве.

В ходе переговоров Блинкен заявил о вере в то, что ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара может помочь вернуть пленных, положить конец конфликту и обеспечить безопасность Израиля. «Именно на этом были сосредоточены наши сегодняшние беседы с израильскими коллегами, включая договоренности на период после окончания конфликта», — отметил он.

Герцог, в свою очередь, рассказал об усилиях Израиля «на нескольких фронтах». Он высказался о постоянных атаках на северное фронте страны, подчеркнув, что Иран должен ждать «серьезный ответ».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уничтожение Синвара ознаменует «начало последнего дня» ХАМАС. Он также пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет работать в «полную силу» над возвращением похищенных домой.

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      Марина Совина
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