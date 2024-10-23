Эрдоган раскрыл детали теракта в Анкаре

Эрдоган: силы безопасности немедленно ликвидировали террористов

Силы безопасности проявили себя оперативно и немедленно ликвидировали террористов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Это гнусное нападение, направленное на выживание и мир нашей страны и наши оборонные инициативы, которые являются символом нашего идеала полностью независимой Турции. Наша нация должна знать, что (...) ни одна структура, террористическая организация не сможет достичь своих целей», — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Анкара будет бороться со всеми террористическими угрозами «решительно» и «многопланово».

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. Сообщается, что преступники могли прорваться в служебные помещения корпорации.