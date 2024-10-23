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20:24, 23 октября 2024Мир

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл на саммит БРИКС

Глава МИД Саудовской Аравии ибн Фархан Аль Сауд прибыл на саммит БРИКС
Фейсал ибн Фархан Аль Сауд

Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд прибыл на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства спустился по трапу самолета, где был встречен почетным караулом. Министр находится в Казани «от имени короля Саудовской Аравии» Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда.

Ранее в Казань прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Гостями саммита также стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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      Максим Габриелян
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