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11:07, 23 октября 2024Спорт

Комментатор «Матч ТВ» ответил на критику Карпина

Комментатор Генич в ответ на критику Карпина заявил, что продолжит давать оценки
Константин Генич

Константин Генич. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в своем Telegram-канале ответил на критику главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина.

Жерналист подчеркнул, что раздавал, раздает и будет раздавать оценки во время репортажей. «Не так пробил, не туда развернул. Так было, и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь», — заявил Генич.

Ранее Карпин раскритиковал телекомментаторов за то, что они дают личные оценки происходящему на поле. Тренер признался, что смотрит матчи без звука.

Генич до начала журналистской карьеры был профессиональным футболистом. Среди клубов, за которые он выступал, — подмосковные «Химки» и пермский «Амкар». Генич не провел ни одного матча в элитном российском дивизионе.

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      Алексей Гусев
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