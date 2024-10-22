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17:18, 22 октября 2024Спорт

Карпин раскритиковал футбольных комментаторов

Тренер сборной России Валерий Карпин раскритиковал футбольных комментаторов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин подверг критике работу телекомментаторов. Он высказался в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов.

По словам специалиста, он давно смотрит матчи без звука. «Есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает», — заявил Карпин.

По мнению тренера, комментаторы должны комментировать. «Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты. Они мне говорят: "Мы же разбираемся". Я говорю: "А кто тебе сказал, что ты разбираешься?"» — добавил Карпин.

Ранее специалист оценил уровень российского футбола. «Мы уже лет 20 идем не туда», — заявил он.

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      Алексей Гусев
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