Тренер сборной Карпин оценил уровень российского футбола: 20 лет идем не туда

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил уровень российского футбола. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Smol talk, который ведет игрок «Краснодара» Федор Смолов.

«Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда», — заявил специалист. Он отметил, что в отдельно взятом клубе можно что-то исправить, но глобально быстро изменить ситуацию не получится.

Ранее Карпин раскрыл страх, связанный с российским футболом. Он признался, что боится того, что с отечественных команд в ближайшие 10 лет не снимут международный бан.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.