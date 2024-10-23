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20:39, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о желании Украины российского ядерного удара по ней

Лукашенко: Украина сама хочет, чтобы Россия ударила по ней ядерным оружием
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы сама желает, чтобы Россия ударила по ней ядерным оружием. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия».

Он объяснил это желанием украинцев и Запада эскалировать военный конфликт, так как «других вариантов уже нет».

Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин якобы разгадал это желание.

Также он предположил, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем президент Украины Владимир Зеленский.

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      Антон Похиляк
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