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13:47, 23 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали теплое начало ноября

Синоптик Позднякова: начало ноября в Москве будет теплее климатической нормы

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Температура в первую неделю ноября в Москве будет превышать климатическую норму для этого периода. Более теплое, чем обычно, начало месяца жителям столицы пообещала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РИА Новости.

По словам синоптика, в первую неделю ноября воздух будет прогреваться до положительных значений температуры. Что касается этого месяца, то Позднякова отметила, что он сохраняет за собой статус теплого октября.

«В выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу вообще осадков не ожидается, в воскресенье тоже погода без существенных осадков», — поделилась информацией эксперт. Позднякова добавила, что самая низкая температура в столичном регионе в ближайшие дни будет в ночь на субботу, 26 октября, когда столбики термометров в городе опустятся до плюс одного-трех градусов, а в Подмосковье — до минус двух градусов.

Ранее в этот же день заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил, что в среду и четверг, 23 и 24 октября, в столице прогнозируются дожди и ветер до 15 метров в секунду.

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      Полина Кислицына
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