Москвичей предупредили о сильном ветре

Заммэра Москвы Бирюков: в столице ожидается ветер до 15 метров в секунду

В среду, 23 октября, а также в четверг, 24 октября, в Москве ожидаются дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Все городские службы в связи с неблагоприятным прогнозом переведены в режим повышенной готовности, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, сообщил Бирюков.

Ранее синоптики Гидрометцентра России прогнозировали в столице дожди среду, 23 октября, а также в четверг, 24 октября, и пятницу, 25 октября. Суббота, 26 октября, ожидается преимущественно без осадков. В четверг днем в городе ожидается плюс 9-11 градусов, по области — плюс 6-11 градусов.