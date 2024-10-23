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12:28, 23 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о сильном ветре

Заммэра Москвы Бирюков: в столице ожидается ветер до 15 метров в секунду

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В среду, 23 октября, а также в четверг, 24 октября, в Москве ожидаются дожди и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова.

Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Все городские службы в связи с неблагоприятным прогнозом переведены в режим повышенной готовности, приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, сообщил Бирюков.

Ранее синоптики Гидрометцентра России прогнозировали в столице дожди среду, 23 октября, а также в четверг, 24 октября, и пятницу, 25 октября. Суббота, 26 октября, ожидается преимущественно без осадков. В четверг днем в городе ожидается плюс 9-11 градусов, по области — плюс 6-11 градусов.

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      Мария Черкасова
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