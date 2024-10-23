Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:02, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ

В ВСУ рассказали о перспективах наступления ВС России на Константиновку

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман рассказал о важности населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) для украинской армии и перспективах ее взятия Армией России, передает «РБК-Украина».

«Там железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и так далее», — рассказал Гетьман.

Он спрогнозировал продвижение ВС России в сторону населенного пункта, что может позволить использовать минометные системы по железной дороге, нарушая логистику ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС России заняли южную часть села Воздвиженка в ДНР. Сообщалось, что за населенным пунктом открывается прямой путь к дороге Покровск — Константиновка.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше