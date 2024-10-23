Невролог предупредил о причинах грыж позвоночника

Нейрохирург Тимонин: грыжи в шее появляются из-за травм и работы за компьютером

Межпозвоночные диски помогают держать позвоночник гибким и амортизируют нагрузки, рассказал кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин. Причины появления различных видов грыж позвоночника он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, грыжи в шее возникают из-за постоянной работы за компьютером, травм, поднятия тяжестей, возрастных изменений. «Все это может приводить к тому, что диски в шее изнашиваются и могут вылезти за пределы своего места. Болит шея и плечо, иногда "стреляет" в руку. Рука немеет, в пальцах покалывает, руку становится трудно поднимать или сгибать», — предупредил врач.

Грыжи в грудном отделе возникают нечасто, и причинами их становятся травмы, неправильная осанка, тяжелая физическая работа или даже длительное сидение с согнутой спиной, отметил врач. Тимонин рассказал, что при такой грыже боль сконцентрирована в средней части спины, иногда ощущается, как будто что-то жжет, может «простреливать» по ребрам или даже отдавать в живот. При условии, если грыжа давит на спинной мозг, может возникнуть слабость в ногах, трудности с мочеиспусканием, добавил нейрохирург.

Наконец, грыжи в поясничном отделе связаны в основном с неправильным поднятием тяжестей, указал врач. Кроме того, провоцируют грыжи лишний вес и малоподвижный образ жизни, отметил нейрохирург. Они проявляются в острой боли в пояснице, которая может отдавать в ногу, онемении, покалывании или слабости в ногах, обратил внимание Тимонин и уточнил, что при поднятии прямой ноги в положении лежа боль усиливается.

Обратитесь к специалисту, если боль в спине или шее не проходит в течение нескольких дней, мешает повседневным делам или сопровождается неврологическими симптомами (например, слабостью или онемением в конечностях, простреливающей болью в конечностях). Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее удастся вернуться к активной и полноценной жизни Станислав Тимонин нейрохирург

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