Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 23 октября 2024Забота о себе

Невролог предупредил о причинах грыж позвоночника

Нейрохирург Тимонин: грыжи в шее появляются из-за травм и работы за компьютером

Фото: freepik

Межпозвоночные диски помогают держать позвоночник гибким и амортизируют нагрузки, рассказал кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин. Причины появления различных видов грыж позвоночника он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, грыжи в шее возникают из-за постоянной работы за компьютером, травм, поднятия тяжестей, возрастных изменений. «Все это может приводить к тому, что диски в шее изнашиваются и могут вылезти за пределы своего места. Болит шея и плечо, иногда "стреляет" в руку. Рука немеет, в пальцах покалывает, руку становится трудно поднимать или сгибать», — предупредил врач.

Грыжи в грудном отделе возникают нечасто, и причинами их становятся травмы, неправильная осанка, тяжелая физическая работа или даже длительное сидение с согнутой спиной, отметил врач. Тимонин рассказал, что при такой грыже боль сконцентрирована в средней части спины, иногда ощущается, как будто что-то жжет, может «простреливать» по ребрам или даже отдавать в живот. При условии, если грыжа давит на спинной мозг, может возникнуть слабость в ногах, трудности с мочеиспусканием, добавил нейрохирург.

Материалы по теме:
«Я поднимаюсь на третий этаж — и уже задыхаюсь» Когда болезнь ушла, а последствия остались: ковидные истории
«Я поднимаюсь на третий этаж — и уже задыхаюсь»Когда болезнь ушла, а последствия остались: ковидные истории
10 октября 2022
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022

Наконец, грыжи в поясничном отделе связаны в основном с неправильным поднятием тяжестей, указал врач. Кроме того, провоцируют грыжи лишний вес и малоподвижный образ жизни, отметил нейрохирург. Они проявляются в острой боли в пояснице, которая может отдавать в ногу, онемении, покалывании или слабости в ногах, обратил внимание Тимонин и уточнил, что при поднятии прямой ноги в положении лежа боль усиливается.

Обратитесь к специалисту, если боль в спине или шее не проходит в течение нескольких дней, мешает повседневным делам или сопровождается неврологическими симптомами (например, слабостью или онемением в конечностях, простреливающей болью в конечностях). Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее удастся вернуться к активной и полноценной жизни

Станислав Тимониннейрохирург

Ранее врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Денис Наумов назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников. Ортопед отметил, что заболевания позвоночника у детей в большинстве случаев вызваны недостаточно крепким из-за малоподвижного образа жизни мышечным корсетом.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Названы самые популярные одежда и обувь в мире

      Мать отравившейся газом в Ташкенте россиянки раскрыла новые подробности о ней

      Компании Tesla предсказали судьбу аутсайдера

      В России двум губернаторам предрекли высокий риск отставки в 2025 году

      Попыткой извлечь органы у еще живого пациента заинтересовалась генпрокуратура

      Популярная российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      В смартфонах Huawei нашли запрещенный чип

      В МИД России заявили о беспрецедентной кибератаке из-за рубежа

      Реакцию Запада на возможную победу «Грузинской мечты» на выборах предрекли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше