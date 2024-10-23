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19:41, 23 октября 2024Наука и техника

Норвегия разработает новый радар для NASAMS

Defense News: Норвегия разработает новый радар для ЗРК NASAMS

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство обороны Норвегии совместно с компаниями Raytheon и Kongsberg Defense & Aerospace разработает новый радар для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System). Об этом сообщает Defense News.

Радар, который построят на базе изделия Raytheon GhostEye, будут использовать для борьбы с особо опасными целями. Главной его особенностью станет увеличенная дальность действия.

«Мы не можем предоставить конкретную информацию о производительности, но возможности радара будут намного превосходить текущую конфигурацию датчиков NASAMS — это в значительной степени обусловлено активной фазированной антенной решеткой и технологией нитрида галлия, используемой в радарах семейства GhostEye», — сказал исполнительный директор программ GhostEye в Raytheon Майк Миллс.

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Радар GhostEye, который представили в 2021 году, предназначен для обнаружения и идентификации различных воздушных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

В апреле эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны рассказали, что российский ЗРК средней дальности «Викинг» по боевым производительности и устойчивости превосходит западные комплексы IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.

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      Даниил Иринин
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