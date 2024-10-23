Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 23 октября 2024Мир

Обама поддержал Харрис рэпом про «мамино спагетти»

NBC: Обама зачитал рэп Эминема про мамино спагетти на митинге в поддержку Харрис

Фото: Emily Elconin / Reuters

Бывший президент США Барак Обама зачитал рэп из трека Эминема про «мамино спагетти» на митинге в поддержку кандидата на пост президента США Камалы Харрис в штате Мичиган. Об этом сообщает NBC News.

Обама уточнил, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после рэпера, который представлял его, вызвал у него «определенное чувство».

«Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота из маминых спагетти», — процитировал бывший президент строчки из трека Эминема Lose Yourself.

Ранее Обама заявил, что чернокожие мужчины постоянно придумывают всевозможные причины и оправдания, чтобы не голосовать за Харрис. По его словам, это заставляет думать, что они просто не допускают мысли, что женщина может быть президентом.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

      На Украине рассказали о продвижении Российской армии

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

      Состояние режиссера «Гардемаринов» ухудшилось

      На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

      Власти раскрыли подробности о стрельбе в школе на Ямале

      По факту стрельбы в российской школе возбудили уголовное дело

      Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

      Жена Стрелкова заявила о распространяемом про мужа фейке

      Захарова назвала истерикой реакцию Киева на приезд Гутерриша в Казань

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше