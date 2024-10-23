Обама поддержал Харрис рэпом про «мамино спагетти»

NBC: Обама зачитал рэп Эминема про мамино спагетти на митинге в поддержку Харрис

Бывший президент США Барак Обама зачитал рэп из трека Эминема про «мамино спагетти» на митинге в поддержку кандидата на пост президента США Камалы Харрис в штате Мичиган. Об этом сообщает NBC News.

Обама уточнил, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после рэпера, который представлял его, вызвал у него «определенное чувство».

«Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота из маминых спагетти», — процитировал бывший президент строчки из трека Эминема Lose Yourself.

Ранее Обама заявил, что чернокожие мужчины постоянно придумывают всевозможные причины и оправдания, чтобы не голосовать за Харрис. По его словам, это заставляет думать, что они просто не допускают мысли, что женщина может быть президентом.