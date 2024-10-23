Первый в России противоопухлевой препарат прошел испытания

Первый в России противоопухлевой препарат прошел клинические испытания

Первый в России противоопухлевой препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, прошел первую фазу клинических испытаний. Об этом сообщили ТАСС в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Утверждается, что испытания подтвердили безопасность лекарства и отчетливо показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы. В первой фазе испытаний была произведена оценка безопасности и переносимости препарата, пациентам вводили одну дозу препарата, оценивая реакцию организма.

Во второй фазе пациенты получали максимально допустимую дозу лекарства четыре раза с перерывом в неделю. Отмечается, что препарат оказался безопасным, нетоксичным и имеющим положительный терапевтический эффект.

Ранее ученые Университета Данди разработали инновационный молекулярный процесс «разрезания и сшивания», который ускорит разработку лекарств для сложных заболеваний, включая рак. Новый метод позволяет модифицировать белок, захватываемый молекулами деградаторов, удаляя его ненужные части и сшивая оставшиеся фрагменты.

