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07:54, 23 октября 2024Наука и техника

Первый в России противоопухлевой препарат прошел испытания

Первый в России противоопухлевой препарат прошел клинические испытания

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

Первый в России противоопухлевой препарат, созданный на основе генно-модифицированного онколитического вируса, прошел первую фазу клинических испытаний. Об этом сообщили ТАСС в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

Утверждается, что испытания подтвердили безопасность лекарства и отчетливо показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы. В первой фазе испытаний была произведена оценка безопасности и переносимости препарата, пациентам вводили одну дозу препарата, оценивая реакцию организма.

Во второй фазе пациенты получали максимально допустимую дозу лекарства четыре раза с перерывом в неделю. Отмечается, что препарат оказался безопасным, нетоксичным и имеющим положительный терапевтический эффект.

Ранее ученые Университета Данди разработали инновационный молекулярный процесс «разрезания и сшивания», который ускорит разработку лекарств для сложных заболеваний, включая рак. Новый метод позволяет модифицировать белок, захватываемый молекулами деградаторов, удаляя его ненужные части и сшивая оставшиеся фрагменты.

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      Артём Верейкин
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