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15:17, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Саммит БРИКС в Казани назвали символом упадка Великобритании

Politico: Индия и ЮАР пропустили встречу стран Содружества ради саммита БРИКС
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Pool / Reuters

Союзники Великобритании пропустили встречу стран Содружества наций ради саммита БРИКС. На это обратило внимание американское издание Politico.

Отмечается, что встреча глав стран Содружества наций в Самоа проходит в те же дни, что и саммит БРИКС в Казани. «Достаточно взглянуть на список приглашенных в этом году, чтобы понять, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, самые влиятельные главы правительств Содружества, которые обычно присутствуют на мероприятии, пропустили его ради саммита БРИКС», — говорится в материале.

Также сообщается, что на встречу с Великобританией не приедут представители Шри-Ланки и Канады. Издание назвало саммит БРИКС символом упадка британского могущества.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана уже прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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      Олег Давыдов
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