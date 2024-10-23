Саммит БРИКС в Казани назвали символом упадка Великобритании

Politico: Индия и ЮАР пропустили встречу стран Содружества ради саммита БРИКС

Союзники Великобритании пропустили встречу стран Содружества наций ради саммита БРИКС. На это обратило внимание американское издание Politico.

Отмечается, что встреча глав стран Содружества наций в Самоа проходит в те же дни, что и саммит БРИКС в Казани. «Достаточно взглянуть на список приглашенных в этом году, чтобы понять, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса, самые влиятельные главы правительств Содружества, которые обычно присутствуют на мероприятии, пропустили его ради саммита БРИКС», — говорится в материале.

Также сообщается, что на встречу с Великобританией не приедут представители Шри-Ланки и Канады. Издание назвало саммит БРИКС символом упадка британского могущества.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В столицу Татарстана уже прибыли представители многих государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.