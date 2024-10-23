Популярный сериал предсказал теракт в Анкаре

Популярный турецкий сериал «Разведка» предсказал теракт в Анкаре 23 октября

Один из самых популярных сериалов в Турции «Разведка», рассказывающий о работе турецких спецслужб, три года назад предсказал теракт в Анкаре, случившийся в среду, 23 октября. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

По сюжету сериала о MIT (Национальная разведывательная организация Турции), в столице происходит теракт на территории концерна SİHA, производящего беспилотники. Жертвами вымышленной атаки террористов становятся турецкие инженеры, а турецкие разведчики позже устанавливают причастность иностранных спецслужб к нападению на авиазавод.

В ходе теракта в Анкаре 23 октября жертвами стали 4 человека, еще 14 ранены. Сообщалось, что атаку на корпорацию Tusaş (также производителя беспилотников) могли устроить члены Рабочей партии Курдистана, но официальных данных о нападавших пока нет. Baza уточняет, что главред местного Independent Невзат Чичек заявил, что «это была профессиональная спецоперация под видом теракта».

Ранее сообщалось, что в Турции произошел теракт в офисе производителя военных самолетов и беспилотников.