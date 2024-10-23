Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:09, 23 октября 2024Культура

Популярный сериал предсказал теракт в Анкаре

Популярный турецкий сериал «Разведка» предсказал теракт в Анкаре 23 октября

Кадр: телесериал «Разведка»

Один из самых популярных сериалов в Турции «Разведка», рассказывающий о работе турецких спецслужб, три года назад предсказал теракт в Анкаре, случившийся в среду, 23 октября. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

По сюжету сериала о MIT (Национальная разведывательная организация Турции), в столице происходит теракт на территории концерна SİHA, производящего беспилотники. Жертвами вымышленной атаки террористов становятся турецкие инженеры, а турецкие разведчики позже устанавливают причастность иностранных спецслужб к нападению на авиазавод.

В ходе теракта в Анкаре 23 октября жертвами стали 4 человека, еще 14 ранены. Сообщалось, что атаку на корпорацию Tusaş (также производителя беспилотников) могли устроить члены Рабочей партии Курдистана, но официальных данных о нападавших пока нет. Baza уточняет, что главред местного Independent Невзат Чичек заявил, что «это была профессиональная спецоперация под видом теракта».

Ранее сообщалось, что в Турции произошел теракт в офисе производителя военных самолетов и беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

      Лиса решила поиграть на детской площадке в российском городе и попала на видео

      Байден подтвердил выделение 20 миллиардов долларов Украине

      Медведев и Джокович пропустят турнир в России из-за рисков

      Путин оценил итоги заседаний саммита БРИКС

      Модель стала секс-рабыней хирурга и страдала от избиений и операций без наркоза

      Лукашенко заявил о желании Украины российского ядерного удара по ней

      ФСБ задержала двоих росгвардейцев за сбыт наркотиков

      Названы способы избавиться от опасного вредителя на даче

      «Хезболла» подтвердила гибель преемника Насраллы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше