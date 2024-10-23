Пропавший российский журналист нашелся в гараже и заявил о желании побыть одному

Пропавший в Чите журналист Свечников сообщил полиции, что хотел побыть один

В Чите нашли живым спортивного журналиста Владимира Свечникова, пропавшего более недели назад. Об этом пишет Chita.ru.

В УМВД России по Забайкальскому краю сообщили, что журналист найден живым и здоровым. Там также заявили, что Свечников объяснил свое исчезновение желанием побыть в одиночестве.

Телеканал «Забайкалье» со ссылкой на источник добавил, что журналист все это время жил в гараже, где поставил палатку.

О пропаже читинского журналиста стало известно 15 октября. Отмечалось, что утром предыдущего дня он ушел из дома и не вернулся, после чего его близкие написали заявление в полицию. Свечникова искали по всему городу.

Ранее сообщалось, что 53-летняя женщина из Канады, желавшая насладиться одиночеством на природе, потерялась в американском лесу. Ее нашли спустя четыре дня.