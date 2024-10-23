Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в головном офисе аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить соболезнования в связи с терактом в Турции (...). Вы знаете, как Россия к этому относится, — мы осуждаем любые действия подобного рода, какую бы мотивацию для этого они не имели», — отметил российский лидер во время встречи с турецким президентом на полях саммита БРИКС в Казани.

В свою очередь, Эрдоган выразил благодарность Путину за высказанные соболезнования и слова поддержки.

Ранее министр внутренних дел республики Али Ерликая сообщил, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт, есть раненые.