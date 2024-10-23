Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 23 октября 2024Забота о себе

Раскрыта полезная для здоровья ежедневная норма кофе

Диетолог Найду: употребление двух-четырех чашек кофе в день полезно для здоровья

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Употребление от двух до четырех чашек кофе ежедневно полезно для здоровья, рассказала диетолог Ума Найду. Об этом пишет издание Pronews.

По словам Найду, у кофе масса положительных свойств, если употреблять его в умеренных количествах. Рекомендованной нормой напитка в день она назвала две-четыре чашки. Со ссылкой на исследования эксперт рассказала, что употребление кофе может поддерживать когнитивные функции. Также любители бодрящего напитка живут дольше тех, кто по разным причинам его не пьет. Объясняется этот факт тем, что содержащиеся в кофе микроэлементы могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Также Найду отметила, что кофе нужно пить обязательно отфильтрованным, без сахара, но в него можно добавить куркуму. «Обратите внимание на реакцию организма на кофе. Если появляется тревожность или бессонница, от употребления напитка нужно отказаться», — заключила диетолог.

Материалы по теме:
Польза и вред какао для организма. Как употреблять какао при его высокой калорийности?
Польза и вред какао для организма.Как употреблять какао при его высокой калорийности?
21 августа 2023
Польза и вред кофе. Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
Польза и вред кофе.Как кофе влияет на организм и действительно ли пить его опасно для здоровья?
29 мая 2023

Ранее диетолог, терапевт Олег Кривченков предупредил россиян о возможных негативных эффектах от употребления в пищу помидоров. По словам диетолога, этот продукт может содержать природный яд соланин и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал назвал ноябрь решающим месяцем для СВО. Он предрек окончание конфликта на условиях Москвы

      Бывший исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя признал вину в коррупции

      В России командир взвода ВСУ получил пожизненный срок за обстрел Мариуполя

      В Грузии рассказали об уговорах Запада присоединиться к санкциям против России

      Помощник президента России прокомментировал планы Зеленского по конфликту

      47-летняя Наталия Орейро показала фото без бюстгальтера

      В России рыбаки на месяц застряли в тайге и выжили

      Хуснуллин заявил об отказе от господдержки ипотеки на период высокой инфляции

      В Кремле рассказали о новых критериях приема стран в БРИКС

      Режиссер «Гардемаринов» отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше