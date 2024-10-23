Раскрыта полезная для здоровья ежедневная норма кофе

Диетолог Найду: употребление двух-четырех чашек кофе в день полезно для здоровья

Употребление от двух до четырех чашек кофе ежедневно полезно для здоровья, рассказала диетолог Ума Найду. Об этом пишет издание Pronews.

По словам Найду, у кофе масса положительных свойств, если употреблять его в умеренных количествах. Рекомендованной нормой напитка в день она назвала две-четыре чашки. Со ссылкой на исследования эксперт рассказала, что употребление кофе может поддерживать когнитивные функции. Также любители бодрящего напитка живут дольше тех, кто по разным причинам его не пьет. Объясняется этот факт тем, что содержащиеся в кофе микроэлементы могут предотвратить закупорку кровеносных сосудов головного мозга.

Также Найду отметила, что кофе нужно пить обязательно отфильтрованным, без сахара, но в него можно добавить куркуму. «Обратите внимание на реакцию организма на кофе. Если появляется тревожность или бессонница, от употребления напитка нужно отказаться», — заключила диетолог.

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