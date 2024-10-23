Трамп заявил о нужде в генералах «как у Гитлера»

Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны лояльные генералы, как у Гитлера

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп прежде заявлял о том, что он нуждается в лояльных генералах «как у Адольфа Гитлера». Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

Утверждается, что в ходе одной из бесед Трамп якобы сказал следующее: «Мне нужны такие генералы, какие были у Гитлера. Люди, которые были в полной меры верны ему, исполняли его приказы».

В материале также приводятся слова экс-главы аппарата Белого дома при президентстве Трампа Джона Келли. По его словам, республиканец неоднократно отмечал лояльное отношение военной верхушки Третьего рейха к Гитлеру.

Ранее Трамп призвал не ждать поражения России в украинском конфликте, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. Он также напомнил о позиции американского руководства, которое заявляло, что не отступит, пока Киев не победит.