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22:30, 24 сентября 2024Мир

Трамп напомнил о победе России над Наполеоном

Трамп призвал не ждать поражения России на Украине, напомнив про Наполеона
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп призвал не ждать поражения России в украинском конфликте, поскольку русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США «застряли» в конфликте на Украине. Трамп напомнил о позиции американского руководства, которое заявляло, что не отступит, пока Киев не победит.

«Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют"», — отметил Трамп. Политик пообещал в случае победы на выборах добиться переговоров Москвы и Киева.

В конце августа Трамп также пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом». Он заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

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      Марина Совина
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