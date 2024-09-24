Трамп напомнил о победе России над Наполеоном

Трамп призвал не ждать поражения России на Украине, напомнив про Наполеона

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп призвал не ждать поражения России в украинском конфликте, поскольку русские победили Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США «застряли» в конфликте на Украине. Трамп напомнил о позиции американского руководства, которое заявляло, что не отступит, пока Киев не победит.

«Что будет, если они победят? Они это делают, они воюют. Кто-то мне сказал на днях: "Они победили Гитлера, Наполеона. Они это делают, они воюют"», — отметил Трамп. Политик пообещал в случае победы на выборах добиться переговоров Москвы и Киева.

В конце августа Трамп также пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом». Он заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.