Трое подростков хотели поджечь два бомбардировщика в Иркутской области. Им грозит до 20 лет лишения свободы

Baza: под Иркутском трое подростков хотели поджечь бомбардировщики Ту-22М

В Иркутской области троих подростков обвинили в попытке совершения теракта на военном аэродроме. Несовершеннолетние намеревались поджечь два бомбардировщика ТУ-22М.

По информации Baza, подростков оперативно задержали, сейчас они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта. По данной статье им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Двоим задержанным 18 сентября по 17 лет, третьему — 15. Как предполагает следствие, они пытались проникнуть на закрытую территорию аэродрома в Усольском районе, чтобы уничтожить самолеты. Кроме того, известно, что брат одного из задержанных является участником специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости

В другом регионе России троих подростков осудили за диверсии на железной дороге

Красноярский краевой суд в октябре огласил приговор в отношении троих несовершеннолетних, организовавших диверсии на железной дороге. Об этом проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

В результате один из подростков был отправлен в воспитательную колонию на 6 лет, а двое других получили 6,5 года колонии общего режима.

Как сообщает следствие, в июле 2023 года подростки устроили поджог на перегоне между железнодорожными станциями. За вознаграждение несовершеннолетние подожгли релейный и батарейный шкафы между станциями Шарыпово и Шушь Красноярской железной дороги.

ФСБ задержала поджигателя оборудования на Западно-Сибирской железной дороге

Накануне сотрудники ФСБ и МВД вычислили и задержали поджигателя технического оборудования на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Как заявила официальный представитель управления ведомства по Омской области Ирина Руснак, им оказался житель Омска 1997 года рождения.

В ведомстве уточнили, что ранее омич вступил в запрещенную в стране террористическую организацию. Выполняя приказ руководства данной организации, 13 октября он поджог релейный шкаф на станции. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о теракте и диверсии с целью дестабилизации ситуации в России.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После заключения под стражу мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что вступил в запрещенную организацию, чтобы впоследствии присоединиться к армии Украины в зоне спецоперации. Через Telegram он получил от куратора задание организовать поджог на железной дороге, а также разрисовать фасады близлежащих зданий надписями, дискредитирующими армию России.

При обыске у задержанного в квартире нашли технику и другие предметы, указывающие на его подготовку к диверсиям.