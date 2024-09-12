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05:21, 12 сентября 2024Россия

«Теперь их судьбы могут сложиться по-другому». Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета детьми в Ноябрьске

Губернатор Артюхов: сжегших вертолет в Ноябрьске детей втянули в преступление

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Школьников, которые сожгли Вертолет Ми-8Т авиакомпании Utair в аэропорту города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, втянули в совершение преступления. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе заседания правительства региона.

«Фактически подростков втянули в совершение серьезного преступления за денежное вознаграждение. Очевидно, что ими управляли извне», — указал политик. Он также отметил, что замешанные в этом инциденте дети были на хорошем счету, но поддались на возможность легкого заработка и «теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому».

Также губернатор обратил внимание на проблему безопасности ключевых транспортных объектов.

Уверен, с собственником аэропорта еще будет проводиться серьезная работа, чтобы выяснить, как такое могло произойти. Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых

Дмитрий Артюховгубернатор ЯНАО

Подростков-диверсантов могли завербовать в школьном туалете

Подростков которые подожгли вертолет, могли завербовать диверсанты в местной школе. Листовки с призывом «заработать денег» были разбросаны в туалете школы №9. QR-код, размещенный на листовке, ведет на бот, который обещает денежное вознаграждение за совершение различных диверсий на инфраструктурных объектах.

5 000 000
рублей

обещали школьникам за поджог вертолета

Инцидент произошел в ночь на среду, 11 сентября. Школьники в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе, облили стоящий Ми-8 горючей жидкостью и попытались поджечь с помощью сигареты. Пожара не произошло. Тогда один из подростков закурил еще одну сигарету и воткнул ее в жидкость, после чего произошел взрыв. В результате вертолет полностью сгорел и восстановлению не подлежит. Школьники получили ожоги, поэтому, отбежав от аэропорта, они вызвали скорую. Пострадавших доставили в больницу.

Оперативники узнали, что школьники встретились в подъезде жилого дома, оттуда на такси приехали к аэропорту и попали на летное поле. Выяснилось, что мать одного из мальчиков работает в этой воздушной гавани.

Раскрыты «расценки» на поджог вышек сотовой связи

Юные поджигатели признались, что причастны еще к одному преступлению. По их словам, несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи. За это им обещали заплатить 300 тысяч рублей.

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В мае в Ивановской области 18-летний местный житель был пойман после того, как устроил пожар на вышке связи в деревне Жуково. Он признался, что ему обещали «гонорар» за уничтожение объекта связи в размере 350 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет колонии.

В том же месяце Росгвардейцы задержали уроженца Луганской народной республики (ЛНР), сжегшего сотовую вышку в деревне Меньшово Московской области. Во время разговора с силовиками задержанный признался, что совершил поджог и снимал происходящее на камеру смартфона, чтобы получить 30 тысяч рублей, которые ему пообещал неизвестный в качестве вознаграждения. Злоумышленник даже успел получить деньги, на которые купил бутылку водки и напился.

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      Марина Совина
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