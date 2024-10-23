В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пожирающей плоть бактерией

Роспотребнадзор: случаев заболевания пожирающей плоть бактерией в России нет

В России на данный момент нет случаев заболевания бактерией Vibrio vulnificus, которая пожирает плоть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что в США зафиксировали несколько десятков случаев заражения Vibrio vulnificus. Рост заболеваемости выявили на фоне ураганов «Хелен» и «Милтон».

«В настоящее время на территории Российской Федерации случаев заболеваний, вызванных Vibrio vulnificus, не зарегистрировано. В пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает АИС "Периметр", позволяющая анализировать эпидемические риски», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что туристам, путешествующим по зарубежным странам, в частности с жарким климатом, необходимо соблюдать правила профилактики. Стоит избегать употребления в пищу недоваренных или сырых моллюском и купания в открытых водоемах при повреждениях кожного покрова.

Известно, что особенную опасность бактерия представляет для людей с ослабленным иммунитетом, в особенности страдающих хроническими болезнями печени — у таких людей бактерия может проникать в кровоток. Летальность в таких случаях составляет 50 процентов.

Ранее стало известно, что Vibrio vulnificus унесла жизни уже 13 человек в американском штате Флорида. Всего ей заразились 74 человека.