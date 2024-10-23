Ураганы принесли в США пожирающую плоть бактерию

New York Post: во Флориде участились заражения опасной бактерией после ураганов

Ураганы «Хелен» и «Милтон» принесли в американский штат Флорида пожирающую плоть бактерию, которая унесла жизни уже 13 человек. Об этом сообщает New York Post.

Принесенные ураганами теплые паводковые воды стали идеальной средой для размножения различных опасных бактерий, в том числе плотоядной Vibrio vulnificus. Всего ей заразились 74 человека.

Заражение происходит при попадании бактерии в организм с сырой рыбой или контакте морской воды с открытыми ранами. Особенную опасность бактерия представляет для людей с ослабленным иммунитетом, в особенности страдающих хроническими болезнями печени — у таких людей бактерия может проникать в кровоток. Летальность в таких случаях составляет 50 процентов.

Ураган «Милтон» обрушился на западное побережье американского штата Флорида в районе Сиеста-Ки 10 октября. Максимальная скорость ветра при нем достигала 57 метров в секунду. После урагана на улицах стали замечать аллигаторов, которых вынесло на сушу с морской водой. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США 25 сентября урагана «Хелен» превысило 110 человек.