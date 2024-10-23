В России разработают объектив для ДЗЗ

«Калашников»: «ЛОМО» разработает объектив для ДЗЗ

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») разработает объектив для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили в концерне.

«ЛОМО» успешно завершило первый этап разработки объектива для цифровой фотокамеры. Изделие создают в рамках опытно-конструкторских работ «Разработка цифровой аэросъемочной аппаратуры плановой и перспективной съемки комплекса специального оборудования комплекса сбора геоинформационных данных».

В концерне рассказали, что общеинженерное специализированное конструкторское бюро (СКБ) вместе с СКБ вычислительной оптики проработали конструкцию длиннофокусного, светосильного атермального объектива. Кроме того, специалисты подготовили пакет документов с научно-техническим выбором конструкции и облика будущего изделия, а также технико-экономическое обоснование выполнения работ.

Компания «Российские космические системы» (РКС) выдала заключение о полном соответствии разработанных материалов проектной документации. «ЛОМО» и РКС совместно разрабатывают аппаратуру для ДЗЗ, которая позволит создавать изображения подстилающей поверхности в видимом диапазоне.

Ранее в октябре стало известно, что «ЛОМО» выпустит опытный образец телескопа для малых спутников. Изделие спроектировали в сотрудничестве с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН.