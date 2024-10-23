«Норникель» заявил об «идеальном шторме» в сфере корпоративной безопасности

Глава департамента «Норникеля» Малинский: в сфере безопасности — идеальный шторм

В сфере корпоративной и экономической безопасности в России наблюдается ситуация, которую можно назвать «идеальным штормом». С таким заявлением на Всероссийской конференции по экономической безопасности бизнеса и противодействию рискам выступил глава департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования «Норникеля» Алексей Малинский, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

По словам управленца «Норникеля», бизнес в России столкнулся с двумя одновременными проблемами — выросшими угрозами безопасности, которые проявляются как в опасности терроризма, корпоративном мошенничестве и киберпреступности, так и с ухудшением внешних экономических условий.

«Задача руководителей безопасности — провести как собственные функциональные вертикали, так и компании в целом между этими Сциллой и Харибдой, что — как мы помним — совсем без потерь невозможно», — отметил Малинский.

По словам главы департамента компании, масштаб негативных изменений столь велик, что компании сталкиваются с необходимостью радикального изменения подхода к управлению расходами. Для выхода из ситуации российскому бизнесу следует разработать комплексную стратегию безопасности.

Объектовая безопасность, корпоративная, экономическая, информационная, промышленная, ГО и ЧС и так далее — все они должны находиться не только в ареале единой технологической экосистемы безопасности компании, но и иметь сбалансированную стратегию Алексей Малинский

Ранее сообщалось, что законопроект по оборотным штрафам за утечки персональных данных, подготовленный группой депутатов и сенаторов, вызвал критику со стороны десятков компаний и ассоциаций, представляющих интересы крупного российского бизнеса.